В Екатеринбурге два человека пострадали при пожаре в офисном здании

В Екатеринбурге начался пожар в 23-х этажном административном здании. Об этом говорится на сайте главка МЧС по Свердловской области.

«Два человека получили отравление продуктами горения, они госпитализированы в медицинское учреждение», — уточняется в сообщении.

Инцидент произошел по адресу: ул.Белинского, 83. Всего из здания эвакуировали 23 человек. Спасатели продолжают осматривать помещения, их работу осложняет сильное задымление.

По предварительной информации, загорелись электрощитки с 1-го по 9-й этаж.