Один человек погиб при столкновении пяти машин в Краснодарском крае

Один человек погиб, трое пострадали в результате столкновения бензовоза, грузовика, автобуса и двух легковых автомобилей в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. Об этом сообщили РБК в пресс-службе главного управления МВД по региону.

По данным ведомства, авария произошла около 20:40 по местному времени (совпадает с мск) в районе поселка Двубратский на автодороге Темрюк — Краснодар — Кропоткин.

После столкновения бензовоз опрокинулся. Также подтверждения получили четыре других транспортных средства. Три человека пострадали, их доставили в лечебные учреждения. Водитель автобуса погиб.

В ГУ МВД сообщили, что движение на дороге затруднено, там организовано реверсивное движение. Для установления всех обстоятельств произошедшего назначена проверка.