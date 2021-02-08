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Один человек погиб при столкновении пяти машин в Краснодарском крае

Один человек погиб, трое пострадали в результате столкновения бензовоза, грузовика, автобуса и двух легковых автомобилей в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. Об этом сообщили РБК в пресс-службе главного управления МВД по региону.

По данным ведомства, авария произошла около 20:40 по местному времени (совпадает с мск) в районе поселка Двубратский на автодороге Темрюк — Краснодар — Кропоткин.

После столкновения бензовоз опрокинулся. Также подтверждения получили четыре других транспортных средства. Три человека пострадали, их доставили в лечебные учреждения. Водитель автобуса погиб.

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Фото:sledcom.ru

В ГУ МВД сообщили, что движение на дороге затруднено, там организовано реверсивное движение. Для установления всех обстоятельств произошедшего назначена проверка.

Как сообщает региональный главк МЧС, к ликвидации последствий аварии привлекли 37 человек и 16 единиц техники. В результате ДТП разлились нефтепродукты, отметили в ведомстве.

Ранее пять человек погибли, трое пострадали в результате ДТП в Свердловской области. По предварительным данным, на трассе Нижние Серги — Михайловск — Арти автомобиль ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой Skoda. В МВД предположили, что причиной аварии могли стать погодные условия.

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