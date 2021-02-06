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Пять человек погибли при столкновении двух легковушек на Урале

В результате ДТП в Свердловской области погибли пять человек, трое пострадали, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы Главного управления МВД по региону Валерий Горелых.

По предварительным данным, на трассе Нижние Серги — Михайловск — Арти столкнулись два автомобиля - ВАЗ-2110 и Scoda. Столкновение произошло из-за «ВАЗа», который выехал встречную полосу.

В МВД не исключили, что причиной аварии могли стать погодные условия. В районе, где произошло ДТП, шел дождь, а к вечеру подморозило.

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Фото:sledcom.ru

В пресс-службе регионального Минздрава агентству уточнили, что пострадавшие в результате ДТП находятся в больнице в тяжелом состоянии.

29 января на трассе М-5 «Урал» в Самарской области столкнулись автобус и грузовик. В результате ДТП погибли 12 человек, более 10 пострадали. По данным ГИБДД, причиной происшествия стал выезд грузовика на встречную полосу. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

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