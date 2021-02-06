Пять человек погибли при столкновении двух легковушек на Урале

В результате ДТП в Свердловской области погибли пять человек, трое пострадали, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы Главного управления МВД по региону Валерий Горелых.

По предварительным данным, на трассе Нижние Серги — Михайловск — Арти столкнулись два автомобиля - ВАЗ-2110 и Scoda. Столкновение произошло из-за «ВАЗа», который выехал встречную полосу.

В МВД не исключили, что причиной аварии могли стать погодные условия. В районе, где произошло ДТП, шел дождь, а к вечеру подморозило.

В пресс-службе регионального Минздрава агентству уточнили, что пострадавшие в результате ДТП находятся в больнице в тяжелом состоянии.