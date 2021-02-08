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Японская подводная лодка столкнулась с частным судном в Тихом океане

Фото: Japan Maritime Self-Defense Force / Reuters
Фото: Japan Maritime Self-Defense Force / Reuters

Подводная лодка сил Морских сил самообороны Японии столкнулась с частным судном у берегов префектуры Коти, расположенной на острове Сикоку в Тихом океане. Об этом сообщает The Japan Times со ссылкой на заявление представителя Морских сил самообороны. Как минимум три человека из экипажа субмарины получили травмы в столкновении.

По словам генерального секретаря японского кабмина Кацунобу Като, столкновение произошло в районе 11 часов утра (5:00 мск). Правительство создало комиссию для решения проблемы и занимается сбором информации, добавил Като. По его словам, частное судно сообщило береговой охране, что не ощутило никакого контакта с подлодкой, а каких-либо повреждений его корпуса не выявлено.

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В конце ноября прошлого года у берегов Японии столкнулись грузовое и рыболовное суда. Инцидент произошел в порту Касима, префектура Ибараки.

В результате инцидента на рыболовном судне погиб один человек, четверо получили травмы, в том числе переломы. 12 человек смыло за борт, но их удалось спасти. Экипаж грузового судна не пострадал.

подводная лодка судно Япония столкновение
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