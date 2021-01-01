У берегов Японии столкнулись грузовое и рыболовное суда

В японском порту Касима в префектуре Ибараки столкнулись грузовое и рыболовное суда, сообщает NHK.

В результате столкновения все находившиеся на борту рыболовного судна 12 человек упали в воду, их спасли. Один человек погиб, четверо получили травмы, в том числе переломы. Пострадавшие были госпитализированы.

Само судно наполовину затонуло. Никто из членов грузового судна не пострадал.

В конце сентября малый противолодочный корабль Балтийского флота «Казанец» столкнулся с рефрижераторным судном «Айс Роуз», шедшим под флагом Маршалловых Островов, столкновение произошло в условиях плохой видимости. В результате российское судно получило пробоину.