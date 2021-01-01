Игоря Угольникова госпитализировали с коронавирусной инфекцией

Игорь Угольников (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Актер, продюсер, гендиректор студии «Военфильм» Игорь Угольников находится в больнице с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила РБК пиар-директор студии Ольга Родионова.

«С ним все хорошо, он в больнице, хорошо себя чувствует, через несколько дней его отпустят. Коронавирусная инфекция подтвердилась», — сказала Родионова.

При этом она назвала ложью информацию о том, что у продюсера обнаружили пневмонию. Ранее о таком диагнозе Угольникова сообщал Telegram-канал Mash.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Военфильма» передает, что Угольников сам решил поехать в больницу, так как «решил провериться». При этом его госпитализировали на несколько дней.