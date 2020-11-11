Виктора Дробыша госпитализировали с коронавирусом

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 76,4 (-0,55) Инвестиции, 10 ноя, 12:59
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 90,36 (-1,14) Инвестиции, 10 ноя, 12:59
Кремль оценил признание «обнуления» одним из главных слов года Политика, 12:25 Сахалинский депутат сообщил о своем похищении для «серьезного разговора» Общество, 12:15 Кремль заявил об уточнении функций миротворцев в Карабахе Политика, 12:15 Как в России развивается эпидемия коронавируса. Инфографика Общество, 12:15 Вместо сменщика Дзюбы в сборную вызвали Чалова Спорт, 12:10 В Пекине пройдет пилотный проект по испытанию цифрового юаня Крипто, 12:05 Как изменится выручка компаний на 2020 год из-за пандемии. Исследование РБК и SAP, 12:04 Занять место Джонни Деппа в «Фантастических тварях» может Мадс Миккельсен Стиль, 12:02 Банки оценили уровень неплатежей россиян после каникул из-за пандемии Финансы, 12:00 Центр Гамалеи оценил эффективность вакцины на третьем этапе испытаний Общество, 12:00 Как защититься от кибербуллинга: подкаст РБК Тренды «Что изменилось?» Экономика инноваций, 12:00  В Ереване начали задерживать участников митинга оппозиции Политика, 11:57 Из Ульяновска в Карабах вылетели пять самолетов с российскими военными Политика, 11:56 Черчесов вызвал форварда ЦСКА после трех сомнительных тестов в сборной Спорт, 11:52
Курс валют на бирже
USD/RUB ₽76,11 -0,57% EUR/RUB ₽89,79 -0,68% EUR/USD $1,18 -0,15%
Пандемия коронавируса ,  
0 

Виктора Дробыша госпитализировали с коронавирусом

Виктор Дробыш
Виктор Дробыш (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Российский композитор и музыкальный продюсер, заслуженный артист России Виктор Дробыш госпитализирован с коронавирусом. Об этом он сообщил РБК.

«Да, в больнице лежу. Под контролем, все хорошо. Отличное [самочувствие]», — рассказал 54-летний композитор.

Дробыш уточнил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что он получил положительный результат теста на коронавирус еще неделю назад. По его словам, у него возникли проблемы с легкими, в связи с чем его доставили в больницу.

Солист «Би-2» заразился коронавирусом
Общество
Егор Бортник

В Москве за последние сутки зарегистрировали 4477 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в столице за весь период возросло до 485,5 тыс. За сутки в городе госпитализировали 1366 пациентов.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
@РБК, 2020

 

продюсер коронавирус новости
Курс валют на бирже
USD/RUB ₽76,13 -0,55% EUR/RUB ₽89,79 -0,67% EUR/USD $1,18 -0,15%
Материалы по теме
Зеленский заразился коронавирусом
Политика
Солист «Би-2» заразился коронавирусом
Общество
Президент Польши заразился COVID-19
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter