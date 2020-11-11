Виктора Дробыша госпитализировали с коронавирусом

Виктор Дробыш (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Российский композитор и музыкальный продюсер, заслуженный артист России Виктор Дробыш госпитализирован с коронавирусом. Об этом он сообщил РБК.

«Да, в больнице лежу. Под контролем, все хорошо. Отличное [самочувствие]», — рассказал 54-летний композитор.

Дробыш уточнил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что он получил положительный результат теста на коронавирус еще неделю назад. По его словам, у него возникли проблемы с легкими, в связи с чем его доставили в больницу.

В Москве за последние сутки зарегистрировали 4477 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в столице за весь период возросло до 485,5 тыс. За сутки в городе госпитализировали 1366 пациентов.