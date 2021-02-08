В Орске по подозрению в убийстве двухлетней девочки задержали ее бабушку

Фото: СК РФ

В Орске задержали 60-летнюю местную жительницу, которую подозревают в убийстве своей двухлетней внучки. Об этом говорится на сайте управления Следственного комитета (СК) по Оренбургской области.

«По версии следствия, будучи в состоянии алкогольного опьянения, [она] нанесла ножом телесные повреждения в области шеи двухлетней внучке», — уточняется в сообщении.

Тело ребенка нашли в ночь на 8 февраля около многоквартирного жилого дома на улице Короленко. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего).

Кроме того, «для дачи процессуальной оценки действиям работников органов системы профилактики» было заведено дело по ч. 2 ст. 293 УК (халатность, повлекшая смерть человека).