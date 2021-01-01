Суд в Петербурге отправил подростка в СИЗО за убийство бабушки

Фото: Александр Чаплыгин / Global Look Press

Московский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу 16-летнего подростка, обвиняемого в убийстве своей бабушки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По данным следствия, подросток во время ссоры нанес своей бабушке 1949 года рождения несколько ударов ножом, после чего она скончалась. Он признал вину, суд отправил его под арест до 3 февраля.

В начале ноября в Петербурге задержали подростка, который пытался убить своих родителей и малолетнюю родственницу. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, пп. «а» и «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).