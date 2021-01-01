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В Петербурге по подозрению в убийстве бабушки задержали десятиклассника

Фото:Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В Московском районе Санкт-Петербурга задержан несовершеннолетний, подозреваемый в убийстве своей бабушки. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России региона.

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В ведомстве рассказали, что 4 декабря в полицию поступило сообщение, что сутками ранее 16-летний молодой человек убил свою бабушку. По предварительным данным, ученик 10 класса, находясь в гостях в квартире по пр. Юрия Гагарина, в ходе ссоры нанес несколько ножевых ранений 71-летней бабушке. От полученных травм пенсионерка умерла.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). В правоохранительных органах отметили, что до этого он неоднократно был судим.

Ранее в Петербурге арестовали обвиняемую в убийстве мужа модель Лилию Судакову. Следствие утверждает, что женщина в ночь с 28 на 29 ноября во время конфликта ударила ножом в грудь мужа. Потерпевшего доставили в больницу, где он скончался.

Санкт-Петербург убийство подросток новости
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