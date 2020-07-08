Пожар произошел в офисном здании в центре Москвы

Пожар произошел в трехэтажном офисном здании в центре Москвы на площади 200 кв. м. Об этом сообщается на сайте столичного главка МЧС России.

По данным спасателей, возгорание произошло на крыше здания, расположенного по адресу: 1-й переулок Тружеников, 14, строение 6.

Пожар был локализован в 06:07 и ликвидирован в 06:49. Пострадавших в результате пожара нет. В ликвидации пожара были задействованы 26 единиц техники и 90 человек личного состава.

Накануне пожар произошел на крыше Научно-исследовательского института (НИИ) биоорганической химии им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова, расположенного на юго-западе Москвы.

По данным МЧС, на площади 10 кв. м происходило горение битума. Пожар был ликвидирован в 23:40. Данных о пострадавших не поступало.