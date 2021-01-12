Прокуратура начала проверку после падения школьника из окна в Петербурге

Здание школы № 640 Приморского района Санкт-Петербурга (Фото: office.school640.ru)

Прокуратура Приморского района Петербурга начала проверку после падения ребенка из окна школы, сообщается на сайте надзорного ведомства.

«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку действиям сотрудников образовательного учреждения, установит обстоятельства и причины произошедшего», — указывается в сообщении.

Как уточняют «Невские новости», шестиклассник выпал из окна четвертого этажа школы № 640 Приморского района Санкт-Петербурга. 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии.

РБК обратился за комментарием в ГБОУ «Школа № 640» Приморского района Санкт-Петербурга, в пресс-службу СУ СКР по городу, пресс-службу администрации Приморского района, а также в пресс-службу аппарата уполномоченного по правам ребенка Петербурга.