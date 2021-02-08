Названы регионы с самым доступным бензином

В тройку регионов России с самым доступным бензином вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва и Чукотский автономный округ. Как следует из результатов исследования «РИА Новости», на среднюю зарплату в ЯНАО, возглавившем список, можно купить 2155 л автомобильного топлива в месяц. В столице, занявшей второе место, среднемесячная зарплата позволит приобрести 1944 л в месяц, в замыкающей тройку Чукотке — 1707 л.

Рейтинг регионов по доступности бензина для населения был составлен на основе объема бензина марки АИ-92, который могут себе позволить россияне на среднюю зарплату. Объем топлива определялся путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ за период с декабря 2019 года по ноябрь 2020 года на региональную цену бензина по состоянию на середину января 2021 года.

Запасы бензина в России снизились до минимального уровня с 2015 года Бизнес

Более тысячи литров бензина АИ-92 доступно на среднюю в регионе заплату в 13 субъектах — это Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Камчатский край, Санкт-Петербург, Мурманская область, Республика Саха (Якутия), Московская область, Республика Коми, Красноярский край, Архангельская область и Тюменская область. В среднем значение доступности бензина марки АИ-92 для россиян составляет 1002 л.

Аутсайдерами рейтинга оказались семь регионов, жители которых могут купить меньше 600 л бензина АИ-92 на среднемесячную зарплату. Среди них — Северная Осетия (598 л), Чечня (594 л), Ингушетия (591 л), Кабардино-Балкария (584 л), Карачаево-Черкессия (573 л), Ивановская область (569 л), Дагестан (560 л).