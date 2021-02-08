Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 75,11 (-0,62) Инвестиции, 05 фев, 13:11
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 89,89 (-1,04) Инвестиции, 05 фев, 13:11
Названы регионы с самым доступным бензином Экономика, 04:38 Семнадцать способов справиться со стрессом РБК и HP, 04:22 ЮАР отложила вакцинацию препаратом AstraZeneca Общество, 04:11 Почти 150 человек эвакуировали из общежития МГЛУ из-за дымившего костра Общество, 04:07 В регионах Дальнего Востока отменили занятия в школах из-за угрозы взрыва Общество, 03:38 Минздрав предупредил о повышенном риске туберкулеза у переболевших COVID Общество, 03:17 Как сделать поездки на автомобиле максимально комфортными и безопасными РБК и Porsche, 03:11 В ВОЗ исключили бесплодие у привившихся против COVID-19 Общество, 03:05 Ученые предсказали возвращение гриппа в России после «конфликта» с COVID Общество, 03:00 Минздрав обновил список препаратов для лечения COVID-19 Общество, 02:45 Тегеран выразил Москве протест из-за названия Персидского залива Политика, 02:09 Студенты российских вузов вернулись к очным занятиям Общество, 01:30 В Москву пришло ультраполярное вторжение Общество, 01:05 Процесс импичмента Трампа решили приостановить на Шаббат Политика, 01:02
Экономика ,  
0 

Названы регионы с самым доступным бензином

В тройку регионов России с самым доступным бензином вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва и Чукотский автономный округ. Как следует из результатов исследования «РИА Новости», на среднюю зарплату в ЯНАО, возглавившем список, можно купить 2155 л автомобильного топлива в месяц. В столице, занявшей второе место, среднемесячная зарплата позволит приобрести 1944 л в месяц, в замыкающей тройку Чукотке — 1707 л.

Рейтинг регионов по доступности бензина для населения был составлен на основе объема бензина марки АИ-92, который могут себе позволить россияне на среднюю зарплату. Объем топлива определялся путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ за период с декабря 2019 года по ноябрь 2020 года на региональную цену бензина по состоянию на середину января 2021 года.

Запасы бензина в России снизились до минимального уровня с 2015 года
Бизнес
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Более тысячи литров бензина АИ-92 доступно на среднюю в регионе заплату в 13 субъектах — это Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Камчатский край, Санкт-Петербург, Мурманская область, Республика Саха (Якутия), Московская область, Республика Коми, Красноярский край, Архангельская область и Тюменская область. В среднем значение доступности бензина марки АИ-92 для россиян составляет 1002 л.

Аутсайдерами рейтинга оказались семь регионов, жители которых могут купить меньше 600 л бензина АИ-92 на среднемесячную зарплату. Среди них — Северная Осетия (598 л), Чечня (594 л), Ингушетия (591 л), Кабардино-Балкария (584 л), Карачаево-Черкессия (573 л), Ивановская область (569 л), Дагестан (560 л).

При этом, как показывает исследование, цены на топливо в российских регионах колеблются от 40,04 рубля за литр АИ-92 в Челябинской области до 60 рублей за литр на Чукотке.

В середине января вице-премьер Александр Новак сообщил, что рост цен на бензин АИ-92 в 2020 году составил около 2% — ниже темпов инфляции. Он прогнозирует сохранение темпов роста розничных цен на топливо в 2021 году в пределах этого показателя.

Читайте на РБК Pro
Будущее за магазинами для бедных — гуру ретейла Пол Фоли Как заработать на транспортных компаниях: три перспективных варианта Рынок госзаказа столкнулся с беспрецедентными за всю историю изменениями Почему немецкие бизнес-династии увязли в семейных войнах

В декабре 2020 года Новак пообещал президенту Владимиру Путину не допускать роста цен на топливо, в том числе на бензин, дизельное топливо и авиакеросин, выше инфляции.

Россия бензин
Материалы по теме
Минфин спрогнозировал сглаживание роста цен на бензин за один-два месяца
Экономика
Эксперты предупредили о росте цен на топливо в России
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter