Новак дал обещание Путину по ценам на топливо

Цены на топливо позволяют сдерживать демпферный механизм, отметил вице-премьер. По его словам, стоимость авиакеросина почти на 19–20% ниже по сравнению с 2019 годом, а цены на дизтопливо в этом году «стоят на месте»

Владимир Путин и Александр Новак (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Вице-премьер Александр Новак пообещал строго следить, чтобы в России рост цен на топливо, в том числе на бензин, дизельное топливо и авиакеросин, не опережал инфляцию. Об этом он заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным, стенограмма опубликована на сайте Кремля.

По словам Новака, держать цены на топливо на уровне не выше инфляции позволяет демпферный механизм.

«Когда цены на нефть и нефтепродукты на мировых рынках высокие, тогда демпфер платится из бюджета, а когда цены, наоборот, ниже, как сегодня это происходит, компания доплачивает в бюджет, то есть они сегодня очень солидные суммы выплачивают в бюджет. Уровень, когда это нулевой баланс, примерно $50–55 за баррель», — отметил Новак.

Цены на авиакеросин почти на 19–20% ниже по сравнению с прошлым годом, а цены на дизтопливо в 2020 году «стоят на месте»: с начала года они выросли лишь на 1,7%, сказал вице-премьер.