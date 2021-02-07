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Германия приостановила железнодорожное сообщение из-за снегопада

Фото: Sabine Gudath / imago-images.de / Global Look Press
Фото: Sabine Gudath / imago-images.de / Global Look Press

Власти ФРГ были вынуждены приостановить железнодорожное сообщение высокоскоростных поездов Intercity (ICE) с Нидерландами из-за сильного снегопада. Сообщение об этом опубликовано на сайте железнодорожного оператора Deutsche Bahn.

«Железнодорожное сообщение между Германией и Нидерландами приостановлено до дальнейших уведомлений. Поезда ICE, курсирующие между Франкфуртом и Амстердамом, а также между Берлином и Амстердамом, прекращают движение», — говорится в сообщении.

Как в Мадриде встретили самый сильный снегопад за 50 лет. Фотогалерея
Фотогалерея 

Помимо прекращения движения поездов, снегопад также стал причиной еще ряда инцидентов. По данным издания Welt, только в земле Северный Рейн-Вестфалия из-за непогоды произошло 222 ДТП. В них пострадали 28 человек, двое из них сейчас находятся в тяжелом состоянии. Как сообщает СМИ, общий ущерб от происшествий оценивается примерно в 1 млн. евро.

В середине января в Мадриде прошел самый сильный за последние 50 лет снегопад. Тогда обильные осадки продолжались почти 30 часов, из-за чего сугробы были высотой более чем полтора метра. В это время было полностью приостановлено авиа и железнодорожное сообщение.

Германия Нидерланды снегопад высокоскоростные поезда железнодорожное сообщение
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