Жители Мадрида рассказали о последствиях сильнейшего за 50 лет снегопада

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В столице Испании из-за рекордного за 50 лет снегопада не работают общественный транспорт и поезда. Об этом РБК рассказала жительница Мадрида Андреа Тави.

«Автобусы и поезда не ходят до дальнейшего уведомления, самолеты — тоже. Можно пользоваться только метро. На некоторых улицах упавшие ветки деревьев из-за снега. У многих машин разбиты окна. Люди в масках выходят на улицу, фотографируются в снегу, играют с ним. Многие выходят на улицу с лыжами. Просто безумие! Другие лопатами убирают снег на тротуарах, убирают лед со своих машин, припаркованных на улице», — рассказала Тави.

По ее словам, 11 января у школьников должны были закончиться рождественские каникулы, но из-за снегопада они еще на два дня останутся дома.

«Метро и электрички уже почти полностью работают, но улицы моего города (Леганес) по-прежнему недоступны для машин. В моем городе не было серьезного ущерба из-за снега, но мы слышали, что в некоторых близлежащих городах обрушились крыши спортивных павильонов, парковок, магазинов, заправок. На улицах много людей, которые гуляют и фотографируются в снегу, для всех это что-то невероятное», — рассказала РБК жительница Леганеса, пригорода Мадрида, Вероника Родригес.