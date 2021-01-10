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Жители Мадрида рассказали о последствиях сильнейшего за 50 лет снегопада

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

В столице Испании из-за рекордного за 50 лет снегопада не работают общественный транспорт и поезда. Об этом РБК рассказала жительница Мадрида Андреа Тави.

«Автобусы и поезда не ходят до дальнейшего уведомления, самолеты — тоже. Можно пользоваться только метро. На некоторых улицах упавшие ветки деревьев из-за снега. У многих машин разбиты окна. Люди в масках выходят на улицу, фотографируются в снегу, играют с ним. Многие выходят на улицу с лыжами. Просто безумие! Другие лопатами убирают снег на тротуарах, убирают лед со своих машин, припаркованных на улице», — рассказала Тави.

Как в Мадриде встретили самый сильный снегопад за 50 лет. Фотогалерея
Фотогалерея 

По ее словам, 11 января у школьников должны были закончиться рождественские каникулы, но из-за снегопада они еще на два дня останутся дома.

«Метро и электрички уже почти полностью работают, но улицы моего города (Леганес) по-прежнему недоступны для машин. В моем городе не было серьезного ущерба из-за снега, но мы слышали, что в некоторых близлежащих городах обрушились крыши спортивных павильонов, парковок, магазинов, заправок. На улицах много людей, которые гуляют и фотографируются в снегу, для всех это что-то невероятное», — рассказала РБК жительница Леганеса, пригорода Мадрида, Вероника Родригес.

Также в Мадриде было приостановлено авиасообщение. По данным Elmundo, в местном аэропорту застряли сотни людей. Один из них, застрявший в аэропорту в надежде улететь в ближайшее в Монтевидео, рассказал, что из-за пандемии коронавируса кафе и рестораны в аэропорту закрыты и им негде перекусить. «Мы должны были вылететь два дня назад, но пока рейс задержан до часу ночи вторника. Я не знаю, выберемся ли мы», — говорит он изданию.

El Pais пишет, что Мария из Сан-Бласа им сообщила, что из-за снегопада ей пришлось рожать дома. Женщина сначала обратилась в скорую помощь, но там пояснили, что машины не могут к ней приехать. Затем она позвонила в пожарную службу, однако и они не смогли добраться до нее.

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Накануне El Pais со ссылкой на министра внутренних дел страны Фернандо Гранде-Марласка сообщала, что в результате бури «Филомена», которая сопровождается дождями и снегопадом, погиб один человек в Мадриде и два человека в Малаге. В десяти провинциях, в том числе в Мадриде, власти объявили красный уровень опасности: дороги перекрыты, общественный транспорт остановлен, культурные и спортивные мероприятия отменены.

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