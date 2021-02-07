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Тушить горящий на площади 1 тыс. кв. м ангар в Москве отправили вертолеты

В Москве по адресу Варшавское шоссе, дом 37 «А», корпус 1 загорелся складской металлический ангар. Огонь распространился на площади 1 тыс. кв. м. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

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«Более 90 человек ликвидируют пожар на складе в Москве, группировка наращивается. Два вертолета привлечено к тушению», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что пожару присвоен второй ранг сложности. Информации о пострадавших нет.

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Фото:ГУ МЧС по Республике Башкортостан

По данным МЧС, на место происшествия выехала пожарная лаборатория для замеров предельно допустимой концентрации вредных веществ. Однако в ведомстве не сообщили, что именно могло вызвать выброс опасных веществ.

Фото:Денис Воронин / АГН «Москва» Фото:Денис Воронин / АГН «Москва» Фото:МЧС России Фото:Денис Воронин / АГН «Москва» Фото:Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

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В январе в Московской области в поселке станции Бронницы загорелся ангар мебельной фабрики «Бротекс». Тогда площадь пожара составила 8 тыс. кв. м. В результате происшествия никто не пострадал.

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