Тушить горящий на площади 1 тыс. кв. м ангар в Москве отправили вертолеты

В Москве по адресу Варшавское шоссе, дом 37 «А», корпус 1 загорелся складской металлический ангар. Огонь распространился на площади 1 тыс. кв. м. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

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«Более 90 человек ликвидируют пожар на складе в Москве, группировка наращивается. Два вертолета привлечено к тушению», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что пожару присвоен второй ранг сложности. Информации о пострадавших нет.