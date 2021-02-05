В Уфе произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе

Фото: ГУ МЧС по Республике Башкортостан

В Уфе — предварительно, из-за разгерметизации трубопровода — произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

«Сегодня в 21:10 мск в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о горении на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе по ул. Ульяновых, 74», — сообщили в ведомстве.

По данным МЧС, диаметр разгерметизации трубопровода составляет 350 мм. На одной из установок происходит факельное горение. Трубопровод был перекрыт персоналом объекта.

Видео: Мобильный репортёр / t.me

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Пожар тушат 24 человека и семь единиц техники, ему присвоен второй ранг. Пострадавших нет, уточнили в МЧС республики.