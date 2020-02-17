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Рекордное за 35 лет наводнение в штате Миссисипи. Фоторепортаж

В США ливневые дожди в штате Миссисипи привели к сильнейшему с 1983 года наводнению. Река Перл вышла из берегов, столица штата — город Джексон — оказалась затоплена. В штате действует режим ЧС. Последствия наводнения — в фоторепортаже РБК
Фото: Rogelio V. Solis / AP
После продолжительных ливней река Перл в американском штате Миссисипи вышла из берегов, что привело к наводнению
Фото: Rogelio V. Solis / AP
Наводнение стало​ сильнейшим с 1983 года
Фото: Rogelio V. Solis / AP
В субботу, 15 февраля, в штате было объявлено чрезвычайное положение
Фото: Rogelio V. Solis / AP
Губернатор штата Тейт Ривз назвал наводнение беспрецедентным. «Согласно прогнозам наводнение может стать третьим худшим наводнением в истории нашего штата. Я объявил чрезвычайное положение, чтобы задействовать все ресурсы и помочь всем пострадавшим жителям Миссисипи», — написал он в Twitter
Фото: Rogelio V. Solis / AP
The New York Times назвала​ наводнение проверкой для губернатора-республиканца Ривза, который занял свой пост всего два месяца назад, но уже столкнулся не только с наводнением и торнадо, но и кризисом в городских тюрьмах, откуда поступает все больше жалоб на насилие и жестокость
Фото: Rogelio V. Solis / AP
От наводнения в Джексоне уже пострадали более 2 тыс. строений
Фото: Rogelio V. Solis / AP

Если уровень воды в реке поднимется до 11,5 м (сейчас 11,2 м), жители Джексона будут эвакуированы

Теги: мультимедиа, США
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