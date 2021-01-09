Тела трех человек нашли в квартире в Коломне

Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» после обнаружения трех погибших в квартире в Коломне. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

На телах специалисты не нашли видимых телесных повреждений. Погибшие могли отравиться угарным газом.

«Установлено, что в квартире изменены технические условия эксплуатации вентиляционной системы, что могло послужить заполнению помещения угарным газом», — говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается.