Тела трех человек нашли в квартире в Коломне
Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» после обнаружения трех погибших в квартире в Коломне. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.
На телах специалисты не нашли видимых телесных повреждений. Погибшие могли отравиться угарным газом.
«Установлено, что в квартире изменены технические условия эксплуатации вентиляционной системы, что могло послужить заполнению помещения угарным газом», — говорится в сообщении.
Расследование уголовного дела продолжается.