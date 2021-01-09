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Тела трех человек нашли в квартире в Коломне

Фото: Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» после обнаружения трех погибших в квартире в Коломне. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

На телах специалисты не нашли видимых телесных повреждений. Погибшие могли отравиться угарным газом.

«Установлено, что в квартире изменены технические условия эксплуатации вентиляционной системы, что могло послужить заполнению помещения угарным газом», — говорится в сообщении. 

СК начал проверку после отравления шести человек угарным газом в Саратове
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Расследование уголовного дела продолжается.

5 января угарным газом отравились шесть человек в Саратове, среди них четверо детей. Их госпитализировали в больницу. Предварительно установлено, что на кухне в квартире работала газовая колонка, когда женщины в возрасте 32 и 25 лет, искупав двоих детей в ванной, подготовили к купанию третьего ребенка, однако в этот момент все почувствовали ухудшение самочувствия.

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