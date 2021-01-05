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СК начал проверку после отравления шести человек угарным газом в Саратове

Шесть человек, в том числе четверо детей отравились угарным газом в квартире жилого дома в Саратове, после чего их госпитализировали в больницу. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщается на сайте следственного управления СК России по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 4 января в квартире дома по 5-му Динамовскому проезду в Заводском районе Саратова.

Предварительно установлено, что на кухне в квартире работала газовая колонка, когда женщины в возрасте 32 и 25 лет, искупав двоих детей в ванной, подготовили к купанию третьего ребенка, однако в этот момент все почувствовали ухудшение самочувствия.

Впоследствии хозяйка квартиры вызвала «скорую помощь». Обеих женщин и четырех детей в возрасте от 10 месяцев до 13 лет доставили в больницу с подозрением на отравление продуктами горения. Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. Проводится обследование. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следователь совместно со специалистом прибыли на место происшествия для осмотра. Проводится проверка для установления обстоятельств случившегося.

Саратов угарный газ отравление Следственный комитет проверка
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