В Гидрометцентре спрогнозировали радиационное охлаждение в части России

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С понедельника на европейской территории России усилится мороз и будет происходить процесс так называемого радиационного охлаждения. Об этом рассказал «Российской газете» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, холода связаны с тем, что с начала следующей недели давление начнет расти и установится антициклональный характер погоды без ветра и облачности.

«И в этой ситуации, когда приток холодного воздуха и антициклон, будет еще один процесс — так называемого радиационного охлаждения. К радиоактивности это никакого отношения не имеет», — сказал Вильфанд.

Радиационное охлаждение — процесс понижения температуры земной поверхности за счет теплового излучения. Как пояснил Вильфанд, при малооблачной погоде земля станет отдавать свое тепло даже через снег. Это приведет «к выхолаживанию приземного слоя воздуха».