В Гидрометцентре спрогнозировали радиационное охлаждение в части России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 75,11 (-0,62) Инвестиции, 05 фев, 13:11
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 89,89 (-1,04) Инвестиции, 05 фев, 13:11
В России зафиксировали минимум смертей от COVID за сутки с конца ноября Общество, 11:45 С чего начинался брокерский бизнес в 1995 году РБК и Открытие Инвестиции, 11:37 Три человека погибли из-за отравления газом в квартире в Подмосковье Общество, 11:35 Как заработать на транспортных компаниях: три перспективных варианта Pro, 11:30 В России число выписок за сутки превысило число заболевших COVID на 3836 Общество, 11:22 Белоруссия направила в Польшу документы на экстрадицию основателей Nexta Политика, 11:13 Второй пилот: что может пойти не так в поездке и как этого избежать РБК и Porsche, 10:53 В Гидрометцентре спрогнозировали радиационное охлаждение в части России Общество, 10:52 Назначьте Йоду: правила проведения эффективных онлайн-севещаний Pro, 10:45 Тренер оценил тактику Волкова в главном бою турнира UFC Спорт, 10:07 СК завел дело на росгвардейцев после убийства экс-главы села в Махачкале Общество, 10:03 10 самых подешевевших акций января. Рейтинг РБК Инвестиции, 10:01 В Росгвардии пообещали расследовать убийство в отделе полиции в Дагестане Общество, 09:59 Все подробности о мощном и стильном купе-кроссовере Geely Tugella РБК и Geely, 09:55
Общество ,  
0 

В Гидрометцентре спрогнозировали радиационное охлаждение в части России

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

С понедельника на европейской территории России усилится мороз и будет происходить процесс так называемого радиационного охлаждения. Об этом рассказал «Российской газете» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, холода связаны с тем, что с начала следующей недели давление начнет расти и установится антициклональный характер погоды без ветра и облачности.

«И в этой ситуации, когда приток холодного воздуха и антициклон, будет еще один процесс — так называемого радиационного охлаждения. К радиоактивности это никакого отношения не имеет», — сказал Вильфанд.

Радиационное охлаждение — процесс понижения температуры земной поверхности за счет теплового излучения. Как пояснил Вильфанд, при малооблачной погоде земля станет отдавать свое тепло даже через снег. Это приведет «к выхолаживанию приземного слоя воздуха».

В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за морозов
Общество
Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Ранее Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве с 7 по 9 февраля из-за аномальных морозов. По прогнозам, самой холодной станет ночь с 8 на 9 февраля. В это время температура в городе может упасть до минус 27 градусов, а по области — до минус 30 градусов.

«Оранжевый» — это четвертый из пяти возможных уровней погодной опасности. При таком уровне возникает вероятность стихийных бедствий. Аналогичная степень опасности также объявлена в Рязанской, Костромской, Калужской и Владимирской областях.

Гидрометцент Роман Вильфанд
Материалы по теме
В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за морозов
Общество
В Гидрометцентре предупредили о 26-градусных морозах в столичном регионе
Общество
Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности в Москве и Подмосковье
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter