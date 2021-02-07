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Сеть магазинов в США заплатит сотрудникам за вакцинацию от COVID-19

Руководство американской компании Kroger, которой принадлежит одна из крупнейших в США сетей магазинов, будет выплачивать своим сотрудникам по $100, если они пройдут вакцинацию от коронавируса. Об этом говорится на сайте компании.

Речь идет о единовременной выплате. Ее получат работники, которые представят в отдел кадров документы, подтверждающие, что им сделали прививку против COVID-19. Сотрудники, которые не могут вакцинироваться по медицинским показаниям или религиозным убеждениям, смогут пройти образовательный курс по охране здоровья для получения оплаты.

Сейчас в США зарегистрированы две вакцины — от Moderna и Pfizer. Компания Johnson & Johnson также подала заявку на получение разрешения на экстренное использование своей однокомпонентной вакцины против коронавируса.

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Фото:Justin Tallis / Getty Images

Как сообщает Bloomberg, ежедневно в США делают около 1,34 млн прививок от коронавируса. Таким образом, 26,5 млн человек в стране получили хотя бы одну из двух положенных прививок. Полностью привились от COVID-19 1,8% населения страны.

По данным университета Джонса Хопкинса, США находятся на первом месте в мире по количеству заразившихся коронавирусной инфекцией. В стране COVID-19 заболели 26,9 млн человек. Из них 462 тыс. скончались,

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