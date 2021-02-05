Pfizer отозвала заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 в Индии

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Компания Pfizer отозвала заявку на разрешение использовать в Индии вакцину от COVID-19, разработанную ею совместно с немецкой компанией BioNTech. Об этом сообщил Reuters представитель компании.

Такое решение компания приняла после встречи с Центральной контрольной организацией лекарственных средств Индии (CDSCO).

Регулятор отказался согласовать использование вакцины без результатов промежуточных испытаний, доказывающих ее эффективность и безопасность, хотя в законодательстве Индии есть специальные условия, при которых CDSCO может выдать разрешение и без дополнительных тестов, отмечает Reuters. После отказа регулятора разрешить экстренное использование вакцины компания отозвала заявку.

Производитель вакцины в скором времени планирует отправить повторный запрос на разрешение для экстренного использования в стране, уточняет агентство.