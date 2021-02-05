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Пандемия коронавируса ,  
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Pfizer отозвала заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 в Индии

Фото: Justin Tallis / Getty Images
Фото: Justin Tallis / Getty Images

Компания Pfizer отозвала заявку на разрешение использовать в Индии вакцину от COVID-19, разработанную ею совместно с немецкой компанией BioNTech. Об этом сообщил Reuters представитель компании.

Такое решение компания приняла после встречи с Центральной контрольной организацией лекарственных средств Индии (CDSCO).

Регулятор отказался согласовать использование вакцины без результатов промежуточных испытаний, доказывающих ее эффективность и безопасность, хотя в законодательстве Индии есть специальные условия, при которых CDSCO может выдать разрешение и без дополнительных тестов, отмечает Reuters. После отказа регулятора разрешить экстренное использование вакцины компания отозвала заявку.

Производитель вакцины в скором времени планирует отправить повторный запрос на разрешение для экстренного использования в стране, уточняет агентство.

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Reuters указывает, что Pfizer первой среди разработчиков вакцин подала заявку на регистрацию своей вакцины в Индии. Но местный регулятор ранее одобрил более дешевые препараты — вакцину от Оксфордского университета и AstraZeneca, а также вакцину Bharat Biotech, разработанную индийскими исследователями.

В отличие от других компаний, проводящих в Индии исследования вакцин, разработанных за рубежом, Pfizer попросила об исключении, сославшись на разрешения, полученные в других странах на основании испытаний, проведенных в таких странах, как США и Германия, сообщает агентство.

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По официальной статистике правительства Индии, всего за время пандемии в стране зафиксировали 10 802 591 случай заражения коронавирусом (+12 408 за сутки). Умерли 154 823 человека. По данным Университета Джонса Хопкинса, Индия на втором месте после США по числу заболевших.

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Источник: JHU
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