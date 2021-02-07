Эксперт назвал рискованную для покупки в 2021 году валюту

Большинство валют подвержены ослаблению на фоне выкупа центробанками активов и снижения ключевых ставок. В этом случае традиционные валюты-убежища, к примеру, японская иена и швейцарский франк, не являются исключением. Об этом рассказал агентству «Прайм» руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

По словам эксперта, в категории резервных валют в ближайшие месяце вероятно ослабление доллара. При этом Коган отметил, что экономика ЕС пострадала от пандемии коронавируса сильнее, чем США. Поэтому евро также является одним из возможных кандидатов на ослабление.

К наиболее стабильным валютам эксперт отнес китайский юань и рубль. Он предположил, что российская валюта может укрепиться, если против России не последуют очередные новые санкции, а нефть продолжит дорожать.

Ранее опрошенные РБК аналитики рассказали, что доходность по рублевым вкладам в 2021 году лишь немногим перекрыла инфляцию, которая, по прогнозу Минэкономразвития, составила 4,6–4,8%. Максимальная процентная ставка в десяти крупнейших банках в начале января составляла порядка 5,9%, следует из статистики ЦБ. В долларах доходности по вкладам на срок больше года приближались к 2%, в евро они составляли всего около 0,2%. К концу 2020 года доходности по рублевым вкладам держатся на уровне около 5%, по вкладам в долларах на срок больше года — около 1%. В евро доходность практически нулевая.