Советник Трампа рассказал о счастье экс-президента без соцсетей

Экс-президент США Дональд Трамп чувствует себя счастливым без социальных сетей после ухода с поста главы государства. Об этом в интервью газете The Sunday Times заявил его советник Джейсон Миллер.

«Президент сказал, что чувствует себя счастливее, чем когда-либо. Он сказал, что не находиться в социальных сетях и не подвергаться ненависти в их замкнутом мире, на самом деле, очень хорошо», — рассказал Миллер.

По его словам, позицию Трампа относительно соцсетей поддерживает и его супруга Мелания. «Она сказала, что ей это нравится, что он намного счастливее и гораздо больше уделяет времени себе», — добавил советник.

Он рассказал, что после отъезда из Белого дома экс-президент пребывает в отличном настроении и проводит много времени с семьей. «Это был первый раз за многие годы, когда я увидел президента по-настоящему расслабленным», — сказал Миллер.