Илон Маск за неделю разбогател на $11,5 млрд на росте акций Tesla

Илон Маск (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Состояние главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска за неделю выросло на $11,5 млрд на фоне подорожания акций компаний, пишет журнал Forbes. Акции Tesla за неделю подорожали на 7,4%.

Основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж заработали $10,4 млрд и $10 млрд соответственно после подорожания акций Alphabet, материнской компании Google, более чем на 14% на этой неделе.

Состояние основателя компании Amazon Джеффа Безоса, богатейшего человека планеты, за неделю увеличилось на $7,7 млрд. Акции Amazon подорожали на 4,6%. Ранее Безос, возглавляющий компанию уже 26 лет, объявил об уходе с поста генерального директора. Это произойдет в третьем квартале 2021 года. Его место займет Энди Ясси, сейчас возглавляющий Amazon Web Services.

Основатель китайской платформы Pinduoduo Колин Чжэн Хуан на этой неделе разбогател на $10,7 млрд после того, как акции Pinduoduo выросли более чем на 18%.