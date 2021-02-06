Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 75,11 (-0,62) Инвестиции, 05 фев, 13:11
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 89,89 (-1,04) Инвестиции, 05 фев, 13:11
Пять человек погибли при столкновении двух легковушек на Урале Общество, 22:15 Фигуристка Медведева заявила о необходимости «уйти на восстановление» Спорт, 22:11 Загитова сравнила работу в качестве капитана с выступлениями на льду Спорт, 21:50 Житель Махачкалы ранил полицейского во время обыска по делу об убийстве Общество, 21:47 Рэпера Гнойного отпустили из отдела полиции после задержания Общество, 21:40 Илон Маск за неделю разбогател на $11,5 млрд на росте акций Tesla Бизнес, 21:22 Команда Загитовой выиграла первый день «Кубка Первого канала» Спорт, 21:15 Националисты в Киеве провели акции у офисов телеканалов «Наш» и «Интер» Общество, 20:53 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 февраля Общество, 20:44 Как не выгорать на работе: 17 идей для отдыха РБК и HP, 20:17 МИД завел аккаунт в TikTok Технологии и медиа, 20:14 Фигуристы Тарасова и Морозов превысили мировой рекорд на турнире в Москве Спорт, 20:12 «Фортуна» начала укладывать трубы «Северного потока-2» в водах Дании Бизнес, 19:54 Команда Миранчука упустила преимущество в три гола в чемпионате Италии Спорт, 19:31
Бизнес ,  
0 

Илон Маск за неделю разбогател на $11,5 млрд на росте акций Tesla

Tesla TSLA $852,5 +0,41% Купить
Amazon AMZN $3 349,99 +0,51% Купить
Alphabet GOOGL $2 090 +1,77% Купить
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Состояние главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска за неделю выросло на $11,5 млрд на фоне подорожания акций компаний, пишет журнал Forbes. Акции Tesla за неделю подорожали на 7,4%.

Основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж заработали $10,4 млрд и $10 млрд соответственно после подорожания акций Alphabet, материнской компании Google, более чем на 14% на этой неделе.

Маск потерял первое место в списке богатейших людей мира
Бизнес
Илон Маск

Состояние основателя компании Amazon Джеффа Безоса, богатейшего человека планеты, за неделю увеличилось на $7,7 млрд. Акции Amazon подорожали на 4,6%. Ранее Безос, возглавляющий компанию уже 26 лет, объявил об уходе с поста генерального директора. Это произойдет в третьем квартале 2021 года. Его место займет Энди Ясси, сейчас возглавляющий Amazon Web Services.

Основатель китайской платформы Pinduoduo Колин Чжэн Хуан на этой неделе разбогател на $10,7 млрд после того, как акции Pinduoduo выросли более чем на 18%.

В середине января Forbes сообщал, что после удвоения стоимости акций компании Affirm в мире стало на одного миллиардера больше: благодаря скачку состояние одного из основателей компании, уроженца Киева Макса Левчина, превысило $2,5 млрд.

Илон Маск Tesla акции
Материалы по теме
Российские миллиардеры за месяц разбогатели более чем на $1 млрд
Бизнес
Маск потерял первое место в списке богатейших людей мира
Бизнес
Forbes назвал 50 новых миллиардеров в сфере здравоохранения
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter