Forbes сообщил о появлении в мире нового миллиардера

В результате удвоения стоимости акций Afiirm состояние одного из основателей компании, уроженца Киева Макса Левчина, которому принадлежит пакет в размере 11%, выросло до $2,7 млрд

Макс Левчин (Фото: David Paul Morris / Bloomberg)

Резкий рост стоимости акций финтеха Affirm (по итогам первого дня торгов на бирже NASDAQ, стоимость бумаг практически удвоилась) привел к появлению в мире нового миллиардера, сообщает Forbes.

Affirm разместилась на NASDAQ 12 января. В рамках листинга компания продала 24,6 млн акций по $49 за штуку, в результате чего ее капитализация составила $11,9 млрд. К концу торгов 13 января стоимость акций Affirm выросла до $97,24 (на 98,45%), а капитализация — до $23,6 млрд.

Forbes отмечает, что в результате такого скачка котировок состояние одного из основателей компании, уроженца Киева Макса Левчина, которому принадлежит 11% акций Affirm, выросло до $2,7 млрд.

«Это делает его самым новым среди миллиардеров в финтехе», — отмечает Forbes.