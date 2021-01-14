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Forbes сообщил о появлении в мире нового миллиардера

В результате удвоения стоимости акций Afiirm состояние одного из основателей компании, уроженца Киева Макса Левчина, которому принадлежит пакет в размере 11%, выросло до $2,7 млрд
Макс Левчин
Макс Левчин (Фото: David Paul Morris / Bloomberg)

Резкий рост стоимости акций финтеха Affirm (по итогам первого дня торгов на бирже NASDAQ, стоимость бумаг практически удвоилась) привел к появлению в мире нового миллиардера, сообщает Forbes.

Affirm разместилась на NASDAQ 12 января. В рамках листинга компания продала 24,6 млн акций по $49 за штуку, в результате чего ее капитализация составила $11,9 млрд. К концу торгов 13 января стоимость акций Affirm выросла до $97,24 (на 98,45%), а капитализация — до $23,6 млрд.

Forbes отмечает, что в результате такого скачка котировок состояние одного из основателей компании, уроженца Киева Макса Левчина, которому принадлежит 11% акций Affirm, выросло до $2,7 млрд.

«Это делает его самым новым среди миллиардеров в финтехе», — отмечает Forbes.

Акции финтеха Affirm в первый день торгов взлетели на 110%
Инвестиции
Фото:Shutterstock

Компания Affirm предоставляет возможность совершать онлайн-покупки с отсрочкой платежа через систему краткосрочных потребительских кредитов.

Левчин — один из основателей системы электронных платежей «PayPal Макс Левчин», история которой началась с его знакомства с Питером Тилем. Друзья основали компанию Confinity: она сделала возможной отправку денег через e-mail и практически сразу начала работать с электронными аукционами, в частности с eBay. Вскоре Confinity раскрутилась и слилась с финансовой компанией X.com, принадлежавшей еще никому не известному Илону Маску. Объединенная фирма получила название PayPal.

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Фото:Rawpixel.com / shutterstock.com

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Перед открытием торгов 14 января стоимость акций Affirm на премаркете NASDAQ продолжила расти, поднявшись до $104.

Автор
Евгений Калюков
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