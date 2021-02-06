Вылетевший в Амстердам рейс «Аэрофлота» принял решение вернуться в Москву

Фото: Илья Галахов / Global Look Press

Самолет Airbus A321, вылетевший из Москвы в Амстердам, возвращается обратно в Шереметьево из-за неисправности радиосвязи, сообщил РБК официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин.

После вылета экипаж доложил о частичном отказе системы радиосвязи. Сейчас лайнер вырабатывает топливо. Угрозы безопасности пассажиров и экипажа нет. Посадка ожидается около 17:00.

6 февраля самолет компании «Икар», летевший из Москвы в Магнитогорск, совершил вынужденную посадку в Нижнем Новгороде. Воздушное судно пришлось посадить из-за трещин в лобовом стекле. В тот момент на борту находился 61 пассажир, в том числе трое детей, они вылетели другим рейсом.