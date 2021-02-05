В Жуковском ответили на сообщения об аварийной посадке Ил-114

Самолет Ил-114-300 (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Самолет Ил-114, который, по данным СМИ, готовился к аварийной посадке, успешно приземлился. Об этом РБК сообщили в пресс-службе аэропорта Жуковский.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщал, что в Жуковском пассажирский самолет готовится к аварийной посадке.

«Борт благополучно приземлился. Аэропорт работает в штатном режиме. Это рейс испытательной авиации, не имеет непосредственного отношения к аэропорту, полет не нами обслуживался», — пояснили в аэропорту.

В пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) РБК рассказали, что самолет совершил посадку после срабатывания датчика температуры масла одного из двигателей. «Согласно инструкции, экипаж принял решение произвести посадку. Посадка прошла штатно», — добавили в корпорации.