Число жертв взрыва в центре Мадрида возросло до четырех человек

Фото: Bernat Armangue / AP

После взрыва у церкви Вирхен-де-ла-Палома в Мадриде в больнице умер 36-летний священник, сообщила архиепархия Мадрида.

Ранее служба по чрезвычайным ситуациям Мадрида cообщала о смерти трех человек. По данным El Mundo, кроме священника погиб волонтер прихода и двое случайных прохожих. Таким образом, общее число погибших достигло четырех.

Взрыв произошел в районе Пуэрта-де-Толедо рядом с церковью Вирхен-де-ла-Палома (Девы Марии Голубки) рядом с домом престарелых и школой. Основной версией случившегося считают взрыв бытового газа.

Как уточняет El Mundo, волонтер прихода пытался разобраться в том, почему не работает газовый котел, а священник наблюдал за процессом. Двое мужчин проходили по улице, одного из них завалило обломками.