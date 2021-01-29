В жилом доме в Австрии произошел взрыв

Фото: Alexandra Schwarz-Goerlich / Reuters

В жилом доме в общине Лангенцерсдорф в Австрии произошел взрыв, несколько этажей здания обрушились. Об этом сообщает издание Kurier.

Сообщается, что инцидент произошел примерно в 07:30 по местному времени (9:30 мск). Издание передает, что несколько человек пострадали. Спасатели ищут других людей под завалами.

В полиции полагают, что причиной происшествия стал взрыв газа. На фотографиях, опубликованных в издании, видно, что на углу дома обрушились два верхних этажа.

Как сообщает издание Heute со ссылкой на представителя Красного Креста, в результате взрыва пострадали по меньшей мере четыре человека. Трое из них получили легкие травмы, один серьезно ранен.