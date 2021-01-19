В Красноярском крае школьник покончил с собой

Фото: Олег Яковлев / РБК

В селе Шалинское Красноярского края школьник покончил жизнь самоубийством, сообщили РБК в администрации населенного пункта.

Как сообщает красноярский телеканал ТВК, местные жители рассказали, что это произошло после педсовета в школе семиклассника. По данным канала, на педсовете обсуждали плохую успеваемость мальчика. Кроме того, соседи по селу заявили о сложных взаимоотношениях в семье ребенка и частых ссорах его родителей.

По предварительной информации следствия, в день самоубийства школьник не пришел на занятия, передает телеканал. В пресс-службе СК сообщили, что возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 110 УК (доведение до самоубийства).

РБК направил запрос в министерство образования Красноярского края и ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В Забайкальском крае весной прошлого года подросток застрелил своего отца из ружья. Несовершеннолетний выстрелил в него несколько раз, в результате мужчина умер на месте. По предварительным данным, убийство произошло на фоне неприязненных отношений между отцом и сыном.