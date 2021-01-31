Мужчина совершил попытку самоубийства в центре Москвы

Видео: МВД России

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В Москве на улице Большая Бронная мужчина, предположительно, совершил попытку самоубийства. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Москве.

В МВД заявили, что ему оказал помощь находившийся рядом полицейский, а также присутствующие на месте происшествия.

Как передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в медицинских кругах, мужчина с ожогами примерно 60% тела направлен в реанимации в НИИ им. Склифосовского.

Как уточняет Telegram-канал 112, мужчина боролся с мошенниками, которые обманули его и отобрали у него квартиру. Источник «РИА Новости» сообщил, что мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере, возможной причиной произошедшего собеседник агентства назвал «личные имущественные отношения».