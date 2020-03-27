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В Екатеринбурге семь человек погибли при пожаре в жилом доме

В Екатеринбурге загорелся двухэтажный деревянный дом, сообщается на сайте главка МЧС по Свердловской области. По предварительным данным, семь человек погибли и один пострадал.

Информация о возгорании поступила спасателям накануне в 23:06 по местному времени (21:06 мск). Открытое горение потушили спустя почти полтора часа.

«Сейчас пожарные проводят проливку и разборку сгоревших конструкций», — говорится в сообщении.

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До прибытия пожарных из дома эвакуировались десять человек. Спасатели вынесли из здания два газовых баллона. Площадь возгорания составила 200 кв. м. Пожарные дознаватели и следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Накануне многоквартирный жилой дом загорелся в Магнитогорске Челябинской области. Причиной стал взрыв газовоздушной смеси. В результате погибли два человека. Глава города Сергей Бердников отмечал, что взрыв произошел во время ремонта в одной из квартир.

Теги: пожар, Екатеринбург
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