Эксперт заявил об ожидании к марту 600 случаев COVID в день в Москве

Ежедневный прирост заболевших СOVID-19 в столице к марту скорее всего упадет до 600 человек. Об этом сообщил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, передает «РИА Новости».

«Ожидается, что цифры Москвы снизятся до около 600 человек в день, что будет в марте», — сказал он, добавив, что такая же динамика ожидается в других регионах.

Тавадян указал, что в середине весны прогнозируется третья волна коронавирусной инфекции, однако она будет меньше, чем две предыдущие, так как часть населения уже переболела. Россия может вообще избежать ее, если прививку от коронавируса успеют сделать 70% жителей страны.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная отмечала, что в конце зимы-начале весны возможен небольшой подъем заболеваемости COVID-19, связанный с изменением погоды. «Но такого подъема, как раньше, скорее всего, мы уже не увидим», — уточнила специалист.