В США задержали проникшего на авиабазу с самолетом для первых лиц страны

В американском штате Мэриленд мужчина смог пробраться на базу ВМС США «Эндрюс» и проникнуть на борт одного из самолетов, которые используют высшие должностные лица страны. Инцидент произошел незадолго до того, как с этой авиабазы должен был вылететь президент США Джо Байден. О происшествии со ссылкой на заявление базы сообщает CNN.

«Силы безопасности базы «Эндрюс» задержали и допросили этого человека», — уточняется в сообщении.

Правоохранители не нашли связей между злоумышленником и какими-либо экстремистскими группировками. Ранее он уже представал перед судом, у мужчины имеются два невыполненных ордера.

Военные уточнили, что задержанный смог попасть внутрь самолета Boeing C-40 Clipper. Борт закреплен за 89-м авиакрылом, который обеспечивает рейсы президента США, первой леди и других высокопоставленных лиц как США, так и зарубежных государств. Представитель Министерства обороны США Джон Кирби заявил, что конкретно этот самолет не входит в президентский авиапарк.