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В США задержали проникшего на авиабазу с самолетом для первых лиц страны

В американском штате Мэриленд мужчина смог пробраться на базу ВМС США «Эндрюс» и проникнуть на борт одного из самолетов, которые используют высшие должностные лица страны. Инцидент произошел незадолго до того, как с этой авиабазы должен был вылететь президент США Джо Байден. О происшествии со ссылкой на заявление базы сообщает CNN.

«Силы безопасности базы «Эндрюс» задержали и допросили этого человека», — уточняется в сообщении.

Правоохранители не нашли связей между злоумышленником и какими-либо экстремистскими группировками. Ранее он уже представал перед судом, у мужчины имеются два невыполненных ордера.

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Военные уточнили, что задержанный смог попасть внутрь самолета Boeing C-40 Clipper. Борт закреплен за 89-м авиакрылом, который обеспечивает рейсы президента США, первой леди и других высокопоставленных лиц как США, так и зарубежных государств. Представитель Министерства обороны США Джон Кирби заявил, что конкретно этот самолет не входит в президентский авиапарк.

Как отмечает CNN, о случае стало известно за несколько часов до того, как Байден должен был вылететь с авиабазы «Эндрюс» в штат Делавэр. Какой именно самолет собирается использовать президент, публично не раскрывается.

Кирби указал, что военные отнеслись к проникновению «очень серьезно» и скорректировали некоторые протоколы безопасности.

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