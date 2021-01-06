В США неизвестные пригрозили влететь на самолете в здание Капитолия

Несколько авиадиспетчеров в Нью-Йорке услышали аудиозапись, в которой неизвестные угрожали влететь на самолете в здание Капитолия. Об этом сообщает телеканал CBS News, в распоряжении которого оказалась эта запись.

Как отмечается, угрозы совершения теракта в Вашингтоне поступили в связи с произошедшим год назад убийством командира элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майора Касема Сулеймани. «В среду мы влетим на самолете в Капитолий. Сулеймани будет отомщен», — приводит телеканал фразу, прозвучавшую в аудиозаписи.

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