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Общество ,  
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Компания Обамы анонсировала шесть новых проектов на Netflix

Продюсерская компания экс-президента США Барака Обамы и его супруги Мишель Higher Ground Productions в партнерстве со стриминговым сервисом Netflix выпустят шесть новых проектов, среди которых как фильмы, так и сериалы. Об этом говорится на сайте Netflix.

«Проекты, которые в настоящее время находятся на разных стадиях разработки и будут выпущены в течение следующих нескольких лет», — уточняется в сообщении.

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Фото:Татьяна Гомозова / Reuters

На экран должны выйти следующие ленты (пока известны только рабочие названия):

  • художественный фильм Exit West по роману Мохсина Хамида. «История любви, которая разворачивается на фоне глобальной миграции, вызванной сверхъестественным явлением». Режиссером выступит Янн Деманж;
  • научно-фантастический художественный фильм «Спутник», сценарий Олы Шокунби, кинокомпания T-Street Productions;
  • художественный фильм «Тенцинг», основанный на реальной истории Тенцинга Норгея, человека, который первым достиг вершины Эвереста. Режиссер — номинантка премии BAFTA Дженнифер Пидом;

  • «Молодая жена» — художественный фильм писателя и режиссера Тайариши По. Картина расскажет о 29-летней Селестине и ее свадебной вечеринке, где она почувствует себя не к месту;
  • «Дочь хранителя огня» — сериал, основанный на дебютном романе Анджелины Булли. Триллер о 18-летней девушке из коренного племени Северной Америки оджибве;
  • «Великие национальные парки» — документальный фильм о национальных парках Земли. Режиссер — Джеймс Ханиборн.
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Ранее Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Apple и Netflix вели переговоры с киностудией Metro-Goldwyn-Mayer о покупке прав на премьерный показ нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать». Однако в итоге студия заявила, что фильм «не продается», и премьера состоится в кино.

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