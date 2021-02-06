Компания Обамы анонсировала шесть новых проектов на Netflix

Продюсерская компания экс-президента США Барака Обамы и его супруги Мишель Higher Ground Productions в партнерстве со стриминговым сервисом Netflix выпустят шесть новых проектов, среди которых как фильмы, так и сериалы. Об этом говорится на сайте Netflix.

«Проекты, которые в настоящее время находятся на разных стадиях разработки и будут выпущены в течение следующих нескольких лет», — уточняется в сообщении.

На экран должны выйти следующие ленты (пока известны только рабочие названия):