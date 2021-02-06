Компания Обамы анонсировала шесть новых проектов на Netflix
Продюсерская компания экс-президента США Барака Обамы и его супруги Мишель Higher Ground Productions в партнерстве со стриминговым сервисом Netflix выпустят шесть новых проектов, среди которых как фильмы, так и сериалы. Об этом говорится на сайте Netflix.
«Проекты, которые в настоящее время находятся на разных стадиях разработки и будут выпущены в течение следующих нескольких лет», — уточняется в сообщении.
На экран должны выйти следующие ленты (пока известны только рабочие названия):
- художественный фильм Exit West по роману Мохсина Хамида. «История любви, которая разворачивается на фоне глобальной миграции, вызванной сверхъестественным явлением». Режиссером выступит Янн Деманж;
- научно-фантастический художественный фильм «Спутник», сценарий Олы Шокунби, кинокомпания T-Street Productions;
- художественный фильм «Тенцинг», основанный на реальной истории Тенцинга Норгея, человека, который первым достиг вершины Эвереста. Режиссер — номинантка премии BAFTA Дженнифер Пидом;