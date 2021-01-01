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Технологии и медиа ,  
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Activision подала в суд на Netflix из-за ухода топ-менеджера

Одна из крупнейших американских компаний по созданию видеоигр Activision Blizzard подала в суд на стриминговый сервис Netflix из-за переманивания финансового директора Сперсера Ноймана. Об этом сообщил портал Deadline.

По данным издания, Нойман работал в Activision с 2017 по 2019 год. Однако уже осенью 2018 года Netflix убедил топ-менеджера уволиться и присоединиться к стриминговой компании. В связи с этим Activision подали иск, в котором заявили о невыполнении юридических обязательств Нойманом, а также обвинили Netflix в намеренном побуждении к невыполнению этих обязательств. Кроме того, Activision сообщили, что формируя свой состав сотрудников, Netflix регулярно прибегает к таким методам.

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Фото:Wolfgang Rattay / Reuters

При этом руководство Netflix воздержалось от комментариев по данному вопросу, а Сперсер Нойман продолжает работать в компании.

Ранее министр культуры Великобритании Оливер Дауден обратился к Netflix в связи с выходом нового сезона сериала о британской королевской семье «Корона». Он попросил, чтобы в начальные титры сериала добавили пометку о вымышленном сюжете. По его словам, это необходимо для того, чтобы не дезинформировать молодых зрителей, которые могут ошибочно принять показанные в сериале события за правду.

Netflix суд
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