СМИ узнали о переговорах Apple и Netflix по покупке прав на показ «Бонда»

Компании обсудили с Metro-Goldwyn-Mayer покупку прав на показ премьеры новой части бондианы, сообщил Bloomberg. Однако киностудия все же решила устроить показ в кинотеатрах и заявила, что фильм «не продается»

Фото: Татьяна Гомозова / Reuters

Apple и Netflix провели переговоры с киностудией Metro-Goldwyn-Mayer о покупке прав на премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать». Об этом со ссылкой на источники сообщил Bloomberg.

По словам собеседников агентства, сделка могла принести киностудии «сотни миллионов долларов». Но по итогам переговоров та заявила, что будет придерживаться прежнего плана, по которому премьера фильма состоится в кинотеатрах, сообщил Bloomberg.

На запрос агентства Metro-Goldwyn-Mayer ответила, что фильм «не продается».

Netflix и Apple отказались от комментариев. Кинокомпания Amazon Studios заявила агентству, что не ведет переговоров о покупке прав на новую часть бондианы для своего стримингового сервиса.