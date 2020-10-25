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СМИ узнали о переговорах Apple и Netflix по покупке прав на показ «Бонда»

Компании обсудили с Metro-Goldwyn-Mayer покупку прав на показ премьеры новой части бондианы, сообщил Bloomberg. Однако киностудия все же решила устроить показ в кинотеатрах и заявила, что фильм «не продается»
Netflix NFLX $488,3 +0,69% Купить
Apple AAPL $115,09 -0,73% Купить
Фото:Татьяна Гомозова / Reuters
Фото: Татьяна Гомозова / Reuters

Apple и Netflix провели переговоры с киностудией Metro-Goldwyn-Mayer о покупке прав на премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать». Об этом со ссылкой на источники сообщил Bloomberg.

По словам собеседников агентства, сделка могла принести киностудии «сотни миллионов долларов». Но по итогам переговоров та заявила, что будет придерживаться прежнего плана, по которому премьера фильма состоится в кинотеатрах, сообщил Bloomberg.

На запрос агентства Metro-Goldwyn-Mayer ответила, что фильм «не продается».

Netflix и Apple отказались от комментариев. Кинокомпания Amazon Studios заявила агентству, что не ведет переговоров о покупке прав на новую часть бондианы для своего стримингового сервиса.

Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли на 2021 год
Общество
Фото:Mario Anzuoni / Reuters

Премьера 25-го фильма о секретном агенте МИ-6 Джеймсе Бонде изначально должна была состояться в апреле. Однако на фоне пандемии коронавируса кинотеатрам пришлось закрыться, и выход фильма отложили сначала до ноября, а затем и вовсе до апреля 2021 года.

Среди других фильмов, премьеру которых перенесли на следующий год, — супергеройские фильмы «Черная вдова» от Disney и «Чудо-женщины 1984» от Warner Bros., а также «Дюна» режиссера Дени Вильнева — экранизация одноименного романа фантаста Фрэнка Герберта.

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В то же время некоторые продюсеры предпочли не переносить премьеру, а выпустить фильмы в стриминговых сервисах. В частности, на платформе Disney+ вышел фильм «Мулан», а на Apple TV+ — военная драма «Грейхаунд» с Томом Хэнксом.

Режиссером новой части бондианды выступил Кэри Фукунага, известный как режиссер и исполнительный продюсер сериала «Настоящий детектив». В фильме сыграли Рами Малек (известен по ролям Эллиота Алдерсона в телесериале «Мистер Робот» и Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии») и Леа Сейду (девушка Бонда Мадлен Суонн в фильме «007: Спектр»). Главную роль в пятый и последний раз исполнил британский актер Дэниел Крейг.

Автор
Виктория Полякова
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