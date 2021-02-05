В Москве задержали 25 участников фотосессии в форме ОМОНа

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В столице задержали 25 человек, которые участвовали в фотосессии в форме сотрудников ОМОНа вокруг вытоптанного на снегу слова «свобода». Об этом РБК сообщил адвокат «Апологии протеста» Даниил Берман.

«В данный момент я нахожусь в ОВД «Крылатское». Тут находится порядка 25 человек, задержанных за акцию. Что им вменяется, пока сказать не могу, пока не общался ни с задержанными, ни с полицией», — заявил Берман.

Он добавил, что задержанные находятся в автобусе, который они сами арендовали. Людей выводят в ОВД, но его к ним не пускают из-за объявленного плана «Крепость», сказал Берман.

Одна из задержанных Ольга Лисовская рассказала «Новой газете», что фотосессия была частью художественного проекта.