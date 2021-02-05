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Политика ,  
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В Москве задержали 25 участников фотосессии в форме ОМОНа

Фото: moscowmap / Telegram
Фото: moscowmap / Telegram

В столице задержали 25 человек, которые участвовали в фотосессии в форме сотрудников ОМОНа вокруг вытоптанного на снегу слова «свобода». Об этом РБК сообщил адвокат «Апологии протеста» Даниил Берман.

«В данный момент я нахожусь в ОВД «Крылатское». Тут находится порядка 25 человек, задержанных за акцию. Что им вменяется, пока сказать не могу, пока не общался ни с задержанными, ни с полицией», — заявил Берман.

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Фото:Георгий Марков / Znak.com

Он добавил, что задержанные находятся в автобусе, который они сами арендовали. Людей выводят в ОВД, но его к ним не пускают из-за объявленного плана «Крепость», сказал Берман.

Одна из задержанных Ольга Лисовская рассказала «Новой газете», что фотосессия была частью художественного проекта.

Фото: moscowmap / Telegram
Фото: moscowmap / Telegram

«Мы взяли костюмы ОМОНа из реквизиторской в аренду. На них нет нашивок, ничего. Это тонкий, обычный, издалека похожий на костюм ОМОНа наряд», — пояснила Лисовская.

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По словам участницы проекта, они уже собирались уезжать, но были задержаны. «Шли обратно, но возле автобусов нас встретила полиция. Они не представились, не показали удостоверения, не сказали, почему нас задерживают. Нас отвезли в ОВД «Крылатское», — сказала Лисовская. По ее словам, в полиции причин задержания не сообщили. В своем Intagram она также сообщила, что выходить из автобуса им не разрешают, первых в ОВД пригласили всех мужчин.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК заявили, что информация об акции к ним пока не поступала.

Ранее в России прошли несанкционированные митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Первый состоялся 23 января. По данным правозащитной организации «ОВД-Инфо», тогда в стране были задержаны свыше 4 тыс. человек, из них 1,5 тыс. — в Москве. На акциях 31 января в России были задержаны более 5 тыс. человек, более 1,6 тыс. граждан задержали в столице. В день оглашения приговора Навальному, 2 февраля, задержали около 1,5 тыс. человек, из них более тысячи — в Москве. В МВД число задержанных на акциях не называло.

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