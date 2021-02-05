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Россия выдала Таджикистану обвиняемого в умышленном заражении ВИЧ

Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Российская сторона выдала властям Таджикистана гражданина этой страны, который обвиняется в умышленном заражении ВИЧ-инфекцией. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

По данным ведомства, обвиняемый Шарифов, находясь в Самаре и зная о наличии у него ВИЧ-инфекции, заразил свою сожительницу. Также мужчина заразил еще двух женщин в Таджикистане.

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Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в 32 регионах
уровень заболеваемости ВИЧ превышает средний по России. Вице-премьер напомнила, что по России средний показатель заболеваемости ВИЧ составляет 40,77 на 100 тыс. населения. В то же время в Башкирии он составил 41,7, а в Кемеровской области — 128,92. Кроме того она отметила, что в последнее время инфекцию стали выявлять в более старших возрастных группах.

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