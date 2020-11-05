У здания ФСБ в Москве задержали активиста в образе Христа

Фото: Георгий Марков / Twitter

В столице у здания ФСБ на Лубянке задержали активиста Павла Крисевича, который устроил акцию в образе Иисуса Христа. Об этом РБК сообщил адвокат Сергей Тельнов.

«Я пока не знаю, в какой отдел полиции его доставили, не говоря уже о том, что ему вменяют», — сказал юрист.

«МБХ медиа» со ссылкой на снимавшего акцию фотографа Георгия Маркова пишет, что Крисевича, переодетого в Христа, «распяли» на кресте. Под ним другие активисты в плащах с надписью «ФСБ» подожгли «тома уголовных дел». Сам крест был облит специальным веществом, которое может гореть и не вредить человеку.

Таким образом, по уточнению «МБХ медиа», Крисевич выразил поддержку политическим заключенным.