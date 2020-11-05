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Общество ,  
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У здания ФСБ в Москве задержали активиста в образе Христа

Фото:Георгий Марков / Twitter
Фото: Георгий Марков / Twitter

В столице у здания ФСБ на Лубянке задержали активиста Павла Крисевича, который устроил акцию в образе Иисуса Христа. Об этом РБК сообщил адвокат Сергей Тельнов.

«Я пока не знаю, в какой отдел полиции его доставили, не говоря уже о том, что ему вменяют», — сказал юрист.

«МБХ медиа» со ссылкой на снимавшего акцию фотографа Георгия Маркова пишет, что Крисевича, переодетого в Христа, «распяли» на кресте. Под ним другие активисты в плащах с надписью «ФСБ» подожгли «тома уголовных дел». Сам крест был облит специальным веществом, которое может гореть и не вредить человеку.

Таким образом, по уточнению «МБХ медиа», Крисевич выразил поддержку политическим заключенным.

Pussy Riot вывесила радужные флаги на ФСБ и администрации президента
Общество

В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК сообщили, что не обладают информацией по этому вопросу.

В начале октября московское здание ФСБ на Лубянке уже становилось объектом несанкционированных акций. Участники Pussy Riot повесили на него (наряду с другими государственными учреждениями, такими как администрация президента и Верховный суд) радужный флаг. Активисты выдвинули ряд требований, связанных с защитой нетрадиционной ориентации и прекращением гендерной дискриминации. Полиция задержала некоторых участников акции.

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