Учебный самолет с поврежденным шасси аварийно сел во Владивостоке

Самолет малой авиации DHC-6 авиакомпании «Аврора», выполнявший учебно-тренировочный полет, экстренно сел в аэропорту Владивостока из-за разрушения части шасси. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление представителя воздушной гавани.

«При посадке произошло разрушение правого пневматика шасси», — пояснил представитель аэропорта. Он добавил, что на запасной аэродром в Хабаровск отправляется рейс авиакомпании «Якутия».

Помимо этого, задерживается рейс из Южно-Сахалинска. В результате инцидента никто не пострадал.

Представитель перевозчика в беседе с агентством пояснил, что на борту находились два члена экипажа, никто не пострадал. Пассажиров там не было.

«Во время выбега воздушного судна по ВПП произошло разрушение пневматика стойки шасси. То есть шина снялась с обода колеса», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что механических повреждений нет, посадка не была аварийной. Впоследствии судно отбуксировали с взлетно-посадочной полосы.

В ближайшее время на самолете планируется установить новое колесо.