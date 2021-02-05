В Шотландии в результате двух нападений и ДТП погибли три человека

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Полиция Шотландии расследует три потенциально связанных преступления, которые произошли в городке Килмарнок с населением около 45 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте шотландской полиции.

«Полиция Шотландии в настоящее время занимается тремя потенциально связанными инцидентами в районе Килмарнок. Первый произошел около 19:45 возле больницы Crosshouse, второй примерно через 20 минут на Портленд-стрит, а третий — серьезная дорожная авария — на трассе A76, около 20:30», — говорится в сообщении.

В результате первого инцидента на парковке возле больницы погибла 39-летняя женщина. Второй инцидент привел к смерти 24-летней женщины: ее нашли на улице с ножевыми ранениями, от которых она позднее скончалась в больнице. В результате автокатастрофы погиб 40-летний мужчина. Полиция ведет расследование.

Согласно сообщению полиции, предварительное расследование показало, что инциденты связаны, проводится расследование обстоятельств произошедшего.