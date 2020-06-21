Полиция признала убийство трех человек в Великобритании терроризмом

Произошедшее рассматривается как «террористический инцидент», мотивы преступника, напавшего с ножом на людей в парке, до сих пор не ясны. В результате атаки погибли три человека, еще трое ранены

Рединг, Великобритания, 20 июня 2020г. (Фото: Peter Cziborra / Reuters)

Нападение мужчины с ножом в британском Рединге, в результате которого погибли три человека, является «террористическим инцидентом», сообщает Би-би-си со ссылкой на полицию.

По словам заместителя комиссара полиции Лондона Нила Басу, правоохранительные органы не нашли оснований полагать, что у нападавшего были сообщники. Он отметил, что мотивы преступления до сих пор не ясны, но подчеркнул, что нападение не связано с проходившей в этом районе ранее демонстрацией движения Black Lives Matter в поддержку темнокожих.

После нападения преступник был задержан. Би-би-си со ссылкой на источники cообщает, что он родом из Ливии. Та же информация появилась у Guardian.

Нападение в Рединге произошло вечером 20 июня. Мужчина набросился с ножом на людей в городском парке Форбери, в результате три человека погибли. По информации Би-би-си, еще три человека были серьезно ранены, но их травмы не считаются опасными для жизни.