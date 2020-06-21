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Полиция признала убийство трех человек в Великобритании терроризмом

Произошедшее рассматривается как «террористический инцидент», мотивы преступника, напавшего с ножом на людей в парке, до сих пор не ясны. В результате атаки погибли три человека, еще трое ранены
Рединг, Великобритания, 20 июня 2020г.
Рединг, Великобритания, 20 июня 2020г. (Фото: Peter Cziborra / Reuters)

Нападение мужчины с ножом в британском Рединге, в результате которого погибли три человека, является «террористическим инцидентом», сообщает Би-би-си со ссылкой на полицию.

По словам заместителя комиссара полиции Лондона Нила Басу, правоохранительные органы не нашли оснований полагать, что у нападавшего были сообщники. Он отметил, что мотивы преступления до сих пор не ясны, но подчеркнул, что нападение не связано с проходившей в этом районе ранее демонстрацией движения Black Lives Matter в поддержку темнокожих.

После нападения преступник был задержан. Би-би-си со ссылкой на источники cообщает, что он родом из Ливии. Та же информация появилась у Guardian.

В Британии в результате нападения мужчины с ножом погибли три человека
Общество

Нападение в Рединге произошло вечером 20 июня. Мужчина набросился с ножом на людей в городском парке Форбери, в результате три человека погибли. По информации Би-би-си, еще три человека были серьезно ранены, но их травмы не считаются опасными для жизни.

Нападавший атаковал группу из десяти человек, нанося им удары в область шеи и рук. После этого он попытался напасть на другую группу людей.

Один из очевидцев, Лоуренс Ворт, рассказал Би-би-си, что у преступника был в руках «пятидюймовый нож» (чуть больше 12,5 см). По его словам, мужчина метался между группами людей, которые отдыхали в парке.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Великобритания, нападение, Терроризм
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