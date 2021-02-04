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Задержанных на митингах в Москве повезли в другой спецприемник

Фото: sssmirnov / Twitter
Фото: sssmirnov / Twitter

Участников несанкционированных акций в поддержку Навального привезли в центр временного содержания иностранных граждан в Егорьевске. В ЦВСИГ Егорьевска уже доставлен 21 человек. Об этом РБК сообщила уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.

«В Москве изоляторы переполнены, поэтому людей, задержанных в ходе несанкционированных митингов, перемещают в Подмосковье. В общей сложности в Егорьевске окажутся 76 человек, 21-го уже переместили. Обращений с жалобами на плохие условия содержания у нас не было», — добавила она.

Данную информацию подтвердил РБК и адвокат «ОВД-Инфо» Дмитрий Захватов. «Задержанных за участие в митингах везут в ЦВСИГ Егорьевска. Мне сообщили, что туда везут целый автозак», — уточнил он.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области заявили, что к ним информация об этом не поступала. РБК направил запрос в пресс-службу МВД России по городу Москве.

Ранее РБК писал об отсутствии свободных мест в спецприемнике в Сахарово. Начальник ЦВСИГ в Сахарово Алексей Лагода отметил, что в центре находятся 812 человек, задержанных и арестованных за участие в несанкционированных акциях. Вместе с ними в ЦВСИГ содержатся иностранцы, нарушившие миграционное законодательство. Всего спецприемник рассчитан на 966 мест.

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