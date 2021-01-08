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Россияне после Нового года бросились докупать сладости и электронику

В первые дни года граждане скупали гаджеты и косметические наборы. Также россияне готовились заниматься спортом и искали для себя дополнительную мотивацию
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

После Нового года россияне продолжили покупать подарки. Как следует из статистики сервиса Ozon (есть у РБК), 1–4 января почти в три раза в годовом сопоставлении выросли продажи гаджетов и мелкой бытовой техники. Так, самыми популярными товарами стали беспроводные наушники, геймпады, смарт-часы, камеры видеонаблюдения и электрические зубные щетки.

Помимо этого в первые январские дни в 2,6 раза выросли продажи сладких подарочных наборов, в четыре раза — косметических наборов и парфюмерии. Как предположили в Ozon, россияне на каникулах ходят в гости, покупают угощения для детей и небольшие приятные подарки для взрослых.

В компании отметили, что небольшое снижение продаж началось после 4 января. «Очевидно, россияне в это время докупили запоздалые подарки», — указали там.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Судя по покупкам, граждане также начали строить планы на ближайший год, приобретая товары для самомотивации. Так, например, в топе книг 1–4 января первое место занимал ежедневник «6 минут», в котором расписаны принципы позитивной психологии и нейробиологии для достижения целей и преодоления препятствий.

Как предполагают в Ozon, судя по продажам ковриков для фитнеса и кистевых эспандеров, россияне в Новый год пообещали себе заниматься спортом.

Ранее 16% россиян, опрошенных порталом Superjob, признались, что остались недовольны полученными на Новый год подарками. Однозначно не понравились подарки 7% респондентов, еще 9% заявили, что скорее недовольны ими.

49% все же отметили, что подарки им определенно понравились. Мужчины чаще всего радовались девайсам и подарочным картам, а женщины — золотым украшениям и духам. Молодые респонденты были довольны денежными подарками, а опрошенные из группы старшего поколения — билетами в театр и путевками в санаторий.

Автор
Артем Филипенок
Ozon
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