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Власти Казани согласовали протестный митинг в центре города 14 февраля

Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Власти Казани согласовали протестный митинг, запланированный на воскресенье, 14 февраля. Об этом сообщает агентство «Татар-информ» со ссылкой на мэрию города.

Протестная акция пройдет на площади Тысячелетия в Казани. Она должна начаться в 11:30 по местному времени (совпадает с московским) и закончиться в 15:00.

В ответе мэрии сообщается, что участники митинга должны придерживаться требований Роспотребнадзора Татарстана и соблюдать социальную дистанцию, введенную из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Коммерсантъ» со ссылкой на ответ мэрии уточняет, что исполком Казани дал согласие на митинг «против задержаний и репрессий и изменения выборного законодательства в Госдуму» численностью 200 человек.

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Уведомление о проведении акции подавали глава регионального отделения «Яблока» Руслан Зинатуллин, бывший глава отделения ПАРНАС Марсель Шамсутдинов и местный координатор «Левого фронта» Владимир Колодцев.

«Мы изначально подавали заявку на четыре площадки в центре Казани. Сквер у здания кабинета министров Татарстана, площадь под стенами Казанского Кремля, возле театра имени Камала и у памятника Муллануру Вахитову. Сразу сказали публично, что будем соглашаться только на какую-то из четырех площадок, если нас отправят в лес или на окраину митинговать — мы не пойдем», — заявил РБК Зинатуллин.

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По его словам, во время несогласованной протестной акции 31 января к протестующим вышел министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов. «Сказал, что мероприятия надо проводить в соответствии с законом, а он постарается помочь согласовать. Мы решили проверить, насколько власть будет выполнять свои обещания», — отметил Зинатуллин.

Несогласованные с властями протестные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли 23 и 31 января по всей России. По данным «ОВД-Инфо», во время первых акций в стране задержали более 4 тыс. человек, в Казани — по меньшей мере 171. После митингов 31 января в России было более 5 тыс задержанных (113 в Казани). В день оглашения приговора оппозиционеру, 2 февраля, задержали около 1,5 тыс. человек. Министерство внутренних дел итоговое число задержанных не раскрыло.

Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Германии. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обвиняла политика в нарушении испытательного срока по делу «Ив Роше». 2 февраля Симоновский суд на выездном заседании заменил оппозиционеру условный срок на реальный.

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