Власти Казани согласовали протестный митинг в центре города 14 февраля

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Власти Казани согласовали протестный митинг, запланированный на воскресенье, 14 февраля. Об этом сообщает агентство «Татар-информ» со ссылкой на мэрию города.

Протестная акция пройдет на площади Тысячелетия в Казани. Она должна начаться в 11:30 по местному времени (совпадает с московским) и закончиться в 15:00.

В ответе мэрии сообщается, что участники митинга должны придерживаться требований Роспотребнадзора Татарстана и соблюдать социальную дистанцию, введенную из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Коммерсантъ» со ссылкой на ответ мэрии уточняет, что исполком Казани дал согласие на митинг «против задержаний и репрессий и изменения выборного законодательства в Госдуму» численностью 200 человек.