Власти Казани согласовали протестный митинг в центре города 14 февраля

Уведомление о проведении акции подавали глава регионального отделения «Яблока» Руслан Зинатуллин, бывший глава отделения ПАРНАС Марсель Шамсутдинов и местный координатор «Левого фронта» Владимир Колодцев.
«Мы изначально подавали заявку на четыре площадки в центре Казани. Сквер у здания кабинета министров Татарстана, площадь под стенами Казанского Кремля, возле театра имени Камала и у памятника Муллануру Вахитову. Сразу сказали публично, что будем соглашаться только на какую-то из четырех площадок, если нас отправят в лес или на окраину митинговать — мы не пойдем», — заявил РБК Зинатуллин.
По его словам, во время несогласованной протестной акции 31 января к протестующим вышел министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов. «Сказал, что мероприятия надо проводить в соответствии с законом, а он постарается помочь согласовать. Мы решили проверить, насколько власть будет выполнять свои обещания», — отметил Зинатуллин.
Несогласованные с властями протестные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли 23 и 31 января по всей России. По данным «ОВД-Инфо», во время первых акций в стране задержали более 4 тыс. человек, в Казани — по меньшей мере 171. После митингов 31 января в России было более 5 тыс задержанных (113 в Казани). В день оглашения приговора оппозиционеру, 2 февраля, задержали около 1,5 тыс. человек. Министерство внутренних дел итоговое число задержанных не раскрыло.
Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Германии. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обвиняла политика в нарушении испытательного срока по делу «Ив Роше». 2 февраля Симоновский суд на выездном заседании заменил оппозиционеру условный срок на реальный.